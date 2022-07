Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten 17-jährigen Ayuub A. und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht nach dem vermissten 17-jährigen Ayuub A. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 17-Jährige lebt in einer Jugendeinrichtung in Calden, die er am vergangenen Freitag (8. Juli) mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Er war bereits in der Vergangenheit einige Male nicht wie verabredet nach Hause gekommen, kehrte dann aber in der Regel nach wenigen Tagen wieder zurück. Ayuub A. ist auf ärztliche Hilfe und auf Medikamente angewiesen, die er offenbar nicht mitgenommen hat. Die mit dem Fall betrauten Beamten der Polizeistation Hofgeismar haben bei den bisherigen Ermittlungen im Umfeld des 17-Jährigen keine weiteren Hinweise auf seinen momentanen Aufenthaltsort in Erfahrung bringen können. Daher wenden sie sich nun an die Öffentlichkeit.

Ayuub A. ist 1,70 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Welche Bekleidung er aktuell trägt, ist nicht bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell