POL-KS: Polizei sucht Inge P. (76) aus Kassel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Am gestrigen Mittwochabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 22:20 Uhr zu einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Holländischen Straße in Kassel gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Nachbar der 33-jährige Bewohnerin das Feuer in der Küche bereits weitestgehend gelöscht. Ein ...

mehr