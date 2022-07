POL-KS: POL- KS, Kassel, Fasanenhof: Angelika K. (75) wird vermisst

Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14:30 Uhr, und Montagmorgen, 8:15 Uhr, am Graf-Bernadotte-Platz in Kassel ereignet hat. Eine Frau aus Gießen hatte in diesem Zeitraum ...

mehr