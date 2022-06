Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Alexander S. (52) aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel: Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten 52-jährigen Alexander S. aus Kassel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Alexander S. benötigt dringend ärztliche Hilfe und wird seit letztem Sonntag vermisst. Letztmaliger Kontakt zu Angehörigen bestand am Pfingstmontag per Telefon, wobei sich weiterer Grund zur Sorge über den Gesundheitszustand des 52-Jährigen ergab. Die seitdem angestellten Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb die Polizei sich nun auch an die Öffentlichkeit wendet. Es liegen Erkenntnisse vor, dass Alexander S. sich im Bereich der Kasseler Nordstadt aufhalten könnte.

Der 52-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 1,83 Meter groß, 110 kg schwer, kräftige Statur, Glatze mit sehr kurz rasierten Haaren, rasiertes Gesicht, spricht nur gebrochenes Deutsch und ansonsten Russisch

Die mit dem Vermisstenfall betrauten Beamten des Kommissariats 11 bitten Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Alexander S. geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

