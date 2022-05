POL-KS: Vermisste 54-jährige männliche Person

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am Mittwoch, um 21:14 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5226100, und am Donnerstag, um 15:25 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5226961 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Brand.) Kassel-Wehlheiden: Der Brand in der Kohlenstraße in Kassel vom Mittwochnachmittag ist von ...

mehr