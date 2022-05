Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei in Kassel sucht vermissten Thorsten K. (51) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel: Die Kasseler Polizei sucht aktuell nach dem 51 Jahre alten vermissten Thorsten K. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Thorsten K. wurde letztmalig am Mittwochabend in Kassel gesehen. Da er danach weder private Kontakte hatte noch berufliche Termine wahrnahm, erstatteten Arbeitskollegen am gestrigen Donnerstagabend in Sorge eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Kassel. Thorsten K. könnte nach den bisherigen Erkenntnissen aktuell auf ärztliche Hilfe angewiesen sein. Nach den bislang geführten Ermittlungen hatte der Vermisste noch in der Nacht zum Donnerstag, 12. Mai, um 0:18 Uhr Geld an einem EC-Automaten im Kirchweg 31 in Kassel abgehoben. Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des 51-Jährigen haben sich jedoch nicht ergeben, weshalb die Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun auch um Hinweise aus der Öffentlichkeit bitten.

Thorsten K. ist 1,85 Meter groß, schlank, hat mittelbraune Haare und trägt eine Brille. Zuletzt trug er ein graues Langarm-Hemd mit rotem Logo auf der Brust, eine blaue Jeans, braune Nike-Turnschuhe und eine dunkelblaue Jacke. Am Mittwochabend war der 51-Jährige mit einem Miet-Elektro-Scooter der Firma Tier unterwegs.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort von Thorsten K. geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

