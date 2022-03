Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel- OT Oberzwehren: Edith S. (82) wird vermisst. Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise



Seit ca. 12:00 Uhr wird aus dem Kasseler Stadtteil Oberzwehren die 82-jährige Edith S. vermisst. Sie kehrte von einem beabsichtigten Einkauf in einem Supermarkt in der Theodor-Haubach-Straße nicht an den mit ihrem Ehemann vereinbarten Treffpunkt zurück und ist seither unbekannten Aufenthaltes.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 150cm groß, dunkelblonde, kurze Haare, bekleidet mit einer blauen oder braunen Hose, einer Bluse sowie einer blauen Weste.

Edith S. ist vermutlich nicht in der Lage, sich allein zu orientieren und benötigt möglicherweise ärztliche Hilfe.

Da alle Suchmaßnahmen von Angehörigen und der Polizei nicht zum Erfolg geführt haben, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Edith S. geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561/910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

