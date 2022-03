Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Alexander M. (30) aus Kassel und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht aktuell nach dem 30-jährigen Alexander M. (siehe Foto) aus Kassel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Letztmalig hatten Angehörige am Wochenende Kontakt zu dem Vermissten, der sein gewohntes Lebensumfeld plötzlich und mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Da er bisher nicht wieder nach Hause gekommen ist, erstatteten die Angehörigen am gestrigen Dienstag in Sorge eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er möglicherweise ärztliche Hilfe benötigt. Zuletzt gesehen wurde Alexander M. in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Sterns in Kassel. Wo er sich momentan aufhalten könnte, ist nicht bekannt.

Der Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß, schlank, hat dunkelbraune Haare, trägt eine Brille und hat ein slawisches Äußeres. Welche Bekleidung er trägt, ist nicht bekannt.

Mit der Suche nach dem 30-Jährigen sind nun die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo betraut. Wer Alexander M. seit dem Wochenende gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell