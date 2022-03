POL-KS: Waldeck-Sachsenhausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Vermisster 81-jähriger Mann aus Waldeck

Kassel (ots) - Kassel-Forstfeld: Nachdem es bereits am 13. und 16. Februar sowie am 5. März zu Mülltonnenbränden in der Wißmannstraße, Ecke Steinigkstraße, gekommen war (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5149286), mussten Polizei und Feuerwehr am späten Sonntagabend, gegen ...

mehr