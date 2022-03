Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht aktuell in Niederzwehren nach vermisster Gertrud K. (73) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Die Polizei sucht aktuell im Stadtteil Niederzwehren nach der vermissten Gertrud K. (73) und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 73-Jährige ist orientierungslos und hat am heutigen Dienstag gegen Mittag die Klinik in der Dennhäuser Straße verlassen, in der sie derzeit in Behandlung ist. Kurz danach wurde sie offenbar noch von Passanten im Bereich des nahegelegenen Kraftwerks gesehen. Aktuell sucht die Polizei mit mehreren Streifen in diesem Bereich, was bislang aber noch nicht zum Auffinden der Vermissten führte.

Gertrud K. ist 1,63 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle schwarze Haare mit grauem Ansatz und trägt eine schwarze Jogginghose und eine dunkelgrüne Jacke.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle.

