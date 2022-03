POL-KS: Polizei sucht Manuela S. (55) aus Baunatal-Großenritte und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Süd: In der Nacht zum gestrigen Montag sind bislang unbekannte Täter in die Geschäftsstelle eines Sportvereins in der Damaschkestraße in Kassel eingebrochen. Dabei hatten es die Einbrecher allem Anschein nach ausschließlich auf den Möbeltresor mit Bargeld und Fahrzeugpapieren abgesehen, den sie aus einem aufgebrochenen Schrank erbeuteten. ...

