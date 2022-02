Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Roland S. (73) wird vermisst. Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Seit Samstag, 26.02.2022 wird der 73-jährige Roland S. aus dem Kasseler Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn vermisst. Herr S. leidet an Demenz und hat Schwierigkeiten sich zu artikulieren und zu orientieren. Er verließ am Samstagmorgen seine Wohnung und wurde zuletzt gegen Mittag im Bereich Kasseler Hauptbahnhof gesehen. Herr S. könnte in einen Zug mit Ziel Fulda gestiegen sein, wo er zuvor wohnhaft war. Suchmaßnahmen in Kassel und Fulda, unter Einbindung der Bahnstrecken durch die Bundespolizei verliefen bislang erfolglos.

Herr S. wird wie folgt beschrieben: 176 cm groß, schlank, volles, graues Haar, dunkle Winterjacke, Jeans, schwarze Schuhe, Brillenträger, körperlich fit und gut zu Fuß.

Hinweise bitte an die Polizei Kassel, Polizeirevier Süd-West unter 0561 / 910 - 2620 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell