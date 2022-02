Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Nesrin I. (18) aus Fuldatal und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Die Polizei in Kassel sucht aktuell nach der 18-jährigen Nesrin I. (siehe Foto) aus Fuldatal-Ihringshausen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Letztmalig hatten Angehörige am gestrigen Montagmorgen Kontakt zu der jungen Frau, der es momentan offenbar nicht gut geht. Da die 18-Jährige bisher nicht wieder nach Hause gekommen ist, erstatteten die Angehörigen am heutigen Dienstag in Sorge eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Nesrin I. ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Wo sie sich momentan aufhalten könnte, ist nicht bekannt.

Die 18-Jährige ist 1,65 Meter groß, schlank und hat schulterlange Haare, die oben dunkel und unten blond sind. Welche Bekleidung sie aktuell trägt, ist nicht bekannt.

Mit der Suche nach der 18-Jährigen sind nun die Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo betraut. Wer Nesrin I. seit dem gestrigen Montagmorgen gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle.

