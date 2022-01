Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung: Lukas B. aus Zierenberg wird immer noch vermisst; Ermittler bitten weiterhin um Hinweise

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie die am 26.01.2022, um 10:02 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5130683 veröffentlichte Pressemitteilung).

Zierenberg/ Habichtswald (Landkreis Kassel):

Von dem seit Samstag, dem 22.01.2022, vermissten Lukas B. aus Zierenberg fehlt weiterhin jede Spur. Wie die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, blieben alle bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen nach dem 26-Jährigen, der ärztliche Hilfe benötigt, leider ohne Erfolg. Infolge der Öffentlichkeitsfahndung waren einige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Demnach wurde der Vermisste in der vergangenen Woche in und um Zierenberg, Habichtswald-Dörnberg und Habichtswald-Ehlen gesehen. Die anschließende intensive Suche in diesen Bereichen konnten allerdings nicht zum Auffinden von Lukas B. führen.

Da die Kriminalbeamten es nicht für ausgeschlossen halten, dass sich der Vermisste weiterhin im Bereich Zierenberg oder Habichtswald aufhält, bitten sie weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Lukas B. ist 1,69 Meter groß, schlank, hat ein Nasenpiercing und zwei auffällige sogenannte "Tunnel"- Ohrringe. Bei seinem Verschwinden war er dunkel gekleidet, trug Nike Air-Max Turnschuhe mit roten Applikationen und einen grau-schwarzen Adidas-Rucksack. Er könnte auffällig humpeln. (Ein Foto des Vermissten finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5130367).

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird geben, sich unter Tel. 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

