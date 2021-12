Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Helmut S. (82) aus Habichtswald-Dörnberg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Habichtswald-Dörnberg (Landkreis Kassel): Die Polizei sucht derzeit nach dem vermissten 82-jährigen Helmut S. aus Habichtswald-Dörnberg (siehe Foto) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 82-Jährige ist orientierungslos und hat am heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr zu Fuß die Wohnanlage, in der er momentan lebt, verlassen. Die bisherige Suche nach dem Senior, der früher in Weimar lebte und möglicherweise in diese Richtung gegangen sein könnte, führte bislang nicht zum Erfolg. Die Beamten der zuständigen Polizeistation Wolfhagen wenden sich daher nun auch an die Bevölkerung.

Helmut S. ist ca. 1,65 Meter groß, schlank, hat kurze graue Haare und nach einem Sturz aktuell ein blaues Auge. Er dürfte mit einer dunklen Jacke bekleidet sein. Weiteres ist nicht bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05692 - 98290 bei der Polizeistation Wolfhagen oder unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell