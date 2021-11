Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Korbach Polizei sucht vermissten 91-jährigen Mann

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Seit Freitag, 12.11.2021, 15:00 Uhr wird der 91-jährige Joachim P. aus Korbach vermisst. Herr P. hielt sich zuletzt im Stadtgebiet von Korbach auf. Joachim P. ist ca. 170 cm groß und schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Herr. P führt einen Gehstock mit sich. Die Polizei erbittet Hinweise an das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Rufnummer 0561/9100, an die Polizeistation in Korbach unter der Rufnummer 05631/9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell