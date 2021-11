Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Haina (Kloster): Polizei sucht vermissten 65-jährigen Mann

Kassel (ots)

Seit gestern Abend, Montag, 01.11.2021, sucht die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Haina (Kloster), den 65-jährigen Herbert R. Herbert R. ist aus einem Wohnpflegeheim in Haina (Kloster) abgängig. Er ist ca. 175 cm groß, stämmig, trägt eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und blau-graue Crocks. Herbert R. ist orientierungslos und vermutlich zu Fuß unterwegs. Er führt kein Handy mit. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen, den Einsatz des Polizeihubschraubers und der Rettungshundestaffel (Mantrailer), konnte Herbert R. bisher nicht aufgefunden werden. Daher wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach Herbert R. Die Polizei erbittet Hinweise an das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Rufnummer 0561-9100, an die Polizeistation in Frankenberg unter der Rufnummer 06451-72030 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell