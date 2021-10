Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis): Vermisster 93-jähriger aus AWO-Altenheim Melsungen

Kassel (ots)

Die Polizei Nordhessen sucht den 93 Jahre alten Rolf DAMASCHKE. Der Vermisste ist 170 cm groß, hat fast eine Glatze, trägt "Schiebermütze", grau-grüne Lodenjacke, graue Stoffhose, helles Hemd, Schuhe (Farbe unbekannt), normaler Gehstock. Herr Damaschke ist vermutlich zu Fuß im Raum Melsungen / Hessisch Lichtenau unterwegs. Bei Antreffen Nachricht an die Polizei Kassel unter 0561 / 9100, an die Polizeistation Melsungen unter 05661 / 7089-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

