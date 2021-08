Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis): Folgemeldung zu Personensuche nach Rifat C., jetzt mit Lichtbild

Bitte beachten Sie unsere am heutigen Abend um 18:06 Uhr versandte Erstmeldung unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4986051.

Seit den Vormittagsstunden sucht die Polizei nach dem aus einer Wohngruppe in Guxhagen abgängigen Rifat C. Der 49-jährige ist nach wie vor unbekannten Aufenthaltes. Möglicherweise könnte er sich mittlerweile auch im Bereich Darmstadt aufhalten. Da nicht auszuschließen ist, dass C. ärztliche Hilfe benötigt, wird die Bevölkerung weiterhin um ihre Mithilfe gebeten.

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Rifat C. geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561/910-0 in Verbindung zu setzen. Es wird weiterhin darum gebeten, bei einem etwaigen Antreffen nicht aktiv an Rifat C. heranzutreten, sondern unverzüglich die Polizei über den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

