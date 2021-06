Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Emily N. (12) wird vermisst: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach der zwölfjährigen Emily N. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise. Die Vermisste lebt in einer Wohngruppe im Kasseler Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn, die sie am Dienstagabend verlassen hatte. In der Vergangenheit war sie bereits mehrfach ausgerissen, kehrte aber immer nach kurzer Zeit wieder zurück. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo noch nicht zum Auffinden des Mädchens führen konnten, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Emily könnte sich in der Kasseler Innenstadt aufhalten. Sie wurde zuletzt am gestrigen Donnerstagabend im Bereich "Am Stern" gesehen.

Die Vermisste ist 1,65 Meter groß, hat eine normale bis korpulente Statur und lange aschblonde Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie ein gelbes Langarmshirt und eine schwarze Hose. Emily wirkt älter, als sie ist.

Wer den zuständigen Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort der Zwölfjährigen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

