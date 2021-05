Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste Nadine K. (36) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Kasseler Polizei sucht derzeit nach der vermissten Nadine K. (siehe Foto). Die 36-Jährige lebt in einem Heim für betreutes Wohnen im Kasseler Stadtteil Wehlheiden, das sie am Montagnachmittag unbemerkt verlassen hatte. Die Vermisste ist aufgrund einer Erkrankung auf ihre Medikamente angewiesen. Nach ihrem Verschwinden wurde sie zuletzt am Montagnachmittag am Wehlheider Platz gesehen. Da die bisherige Suche nach der 36-Jährigen bislang nicht zum Erfolg führte, erhoffen sich die Ermittler des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort von Nadine K. zu bekommen.

Da die Vermisste ihre Medikamente nicht weiter einnimmt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem eigengefährdendem Verhalten kommen könnte. Aus diesem Grund wird darum gebeten, umgehend die Polizei zu informieren, sollte die 36-Jährige gesehen werden, sie aber nicht anzusprechen.

Nadine K. ist ca. 1,60 Meter groß, korpulent, Brillenträgerin, hat blonde gelockte Haare bis zum Kinn, trug bei ihrem Verschwinden eine dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung sowie ein rotes Handtuch auf dem Kopf.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell