Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Martin O. (59) und bittet um Hinweise

Kassel

Kassel-Bettenhausen: Die Kasseler Polizei sucht derzeit nach dem 59 Jahre alten Martin O. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Martin O. benötigt dringend ärztliche Hilfe und wird seit dem gestrigen Mittwochabend vermisst. Letztmalig gesehen wurde der 59-Jährige am Dienstag an seiner Anschrift, in einer Wohnanlage im Stadtteil Bettenhausen.

Martin O. ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt ca. 90 kg, hat eine Halbglatze und trägt einen kleinen Ohrstecker links. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt. Er hat seinen gewohnten Lebensbereich mit seinem Fahrrad, einem schwarzen Mountainbike mit breiten Reifen und breitem Rahmen verlassen. Nähere Informationen zu dem Fahrrad liegen leider nicht vor.

Da die ersten Suchmaßnahmen erfolglos blieben und die Ermittlungen zudem keine weiteren Hinweise auf den Aufenthaltsort von Martin O. erbrachten, wenden sich die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun an die Öffentlichkeit. Wer Martin O. seit Dienstag gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

