POL-KS: Linda R. (64) aus Kassel wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel: Die Polizei sucht derzeit nach der vermissten Linda R. (64) aus Kassel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Besorgte Angehörige hatten Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet, da sie letztmalig am 1. Mai von Linda R. hörten und der Kontakt danach abriss. Die 64-Jährige benötigt allerdings ärztliche Hilfe, kommt alleine nicht zurecht und war in der Vergangenheit bereits einige Male in hilflosem Zustand.

Linda R. ist 1,73 Meter groß, schlank, hat lange lockige schwarze Haare und ein eher ungepflegtes Äußeres. Welche Bekleidung sie derzeit trägt, ist nicht genau bekannt.

Die Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Linda R. geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

