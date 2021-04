Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebstahl und Geldabhebungen in der Kasseler Innenstadt: Polizei fahndet mit Fotos nach Täterin

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kassel (ots)

Kassel:

Mit der Veröffentlichung von drei Fotos der Täterin erhoffen sich die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf eine Frau zu erhalten, die im November 2020 einer Seniorin in der Kasseler Innenstadt unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche gestohlen hat. Mit der darin befindlichen EC-Karte des Opfers hob die Unbekannte anschließend Geld im niedrigen vierstelligen Bereich an mehreren Automaten ab. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten konnten bislang leider nicht zur Identifizierung der Täterin führen, weshalb nun ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung anordnete. Zeugen, die Hinweise auf die Täterin können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Beschreibung der Täterin

Die Täterin, die auf den Fotos bei der Abhebung an einem Geldautomaten in der Kasseler Innenstadt zu sehen ist, kann folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt, trägt eine dunkle Winterjacke mit auffälligem Fellkragen, ein dunkelrotes Tuch auf dem Kopf und eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff.

Diebstahl in der Oberen Königsstraße

Der Diebstahl ereignete sich am frühen Nachmittag des 03. November 2020 in der Oberen Königsstraße in Kassel. Das Fehlen der Geldbörse aus ihrer mitgeführten Tasche hatte die 86-jährige Seniorin erst später am Nachmittag bemerkt. Bis zur Sperrung der EC-Karte hatte die Täterin bereits mehrere Abhebungen an Geldautomaten getätigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell