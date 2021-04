Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 13-jährige Sana M. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Die Polizei sucht nach der vermissten 13-jährigen Sana M. (siehe Foto) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Das aus Kassel stammende Mädchen war zuletzt in einer Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis Kassel wohnhaft und ist seit Karsamstag unbekannten Aufenthalts. In der Vergangenheit riss Sana M. bereits mehrfach aus, kehrte aber in diesen Fällen selbstständig zurück oder wurde nach kurzer Zeit wiedergefunden. Die bisherigen intensiven Ermittlungen der Polizei im Umfeld der 13-Jährigen führten bislang leider nicht weiter. Hinweisen zufolge könnte sie im Stadtgebiet Kassel oder im Bereich Melsungen unterwegs sein.

Sana M. ist 1,65 Meter groß, schlank, hat lange dunkle Haare und braune Augen. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Jacke und schwarz/rote Nike-Schuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

