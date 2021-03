Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Igor O. (16) wird vermisst: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel)

Die Polizei sucht nach dem 16-jährigen Igor O. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste lebt in einer Jugendwohngruppe in Vellmar, die er am gestrigen Sonntagmorgen verlassen hatte. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Der 16-Jährige kam erst vor wenigen Wochen alleine aus der Ukraine nach Deutschland. Er spricht und versteht kein Deutsch.

Der Vermisste ist 1,70 Meter groß, schlank, hat braune Haare und braune Augen. Bei seinem Verschwinden trug er eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und ein schwarzes Basecap. Igor O. wird als ängstlich und zurückhaltend beschrieben.

Wer der Kasseler Polizei Hinweise zum Aufenthaltsort des 16-Jährigen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

