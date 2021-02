Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Suche nach Manfred L. (84): Polizei veröffentlicht Foto und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 0:33 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4847582 veröffentlichte Erstmeldung zu der Vermisstensuche.)

Baunatal-Guntershausen (Landkreis Kassel): Die Kasseler Polizei sucht weiterhin nach dem seit dem gestrigen Mittwochabend, 18 Uhr, vermissten Manfred L. aus Baunatal-Guntershausen. Nun liegt ein Foto des Vermissten vor. Mit dessen Veröffentlichung erhofft sich die Polizei nun, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Der 84-Jährige ist orientierungslos. Er wirkt aber eher unauffällig, ist gut zu Fuß und nutzt gerne öffentliche Verkehrsmittel.

Manfred L. ist 1,70 Meter groß und schlank, hat graue Haare mit Stirnglatze und ist mit einer blauen Hose, einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet.

Die nach seinem Verschwinden aus einem Altenheim in Guntershausen am gestrigen Abend eingeleiteten und bis tief in die Nacht fortgesetzten Suchmaßnahmen der Polizei, bei der sowohl ein Polizeihubschrauber als auch Mantrailer-Hunde zum Einsatz kamen, führten leider nicht zum Erfolg. Konkrete Hinweise darauf, wo sich der 84-Jährige aufhalten könnte, liegen momentan nicht vor. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo sind nun mit den weiteren Ermittlungen in diesem Vermisstenfall betraut.

Wer Manfred L. seit gestern Abend, 18 Uhr, gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenhaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell