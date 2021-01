Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seraphine D. (13) aus Kassel wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Kasseler Polizei sucht die vermisste 13-jährige Seraphine D. aus Kassel (siehe Foto) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen hatte bereits in der Vergangenheit ihr gewohntes Umfeld einige Male verlassen, kehrte aber in den meisten Fällen nach kurzer Zeit wieder zurück. Nun verließ sie am Montagmorgen ihr Zuhause im Stadtteil Bettenhausen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Mutter des Mädchens erstatte daraufhin Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo führten bislang nicht zum Auffinden der 13-Jährigen, weshalb sich die Ermittler nun mit der Suche an die Öffentlichkeit wenden. Möglicherweise ist die Vermisste mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs.

Seraphine D. ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Figur, schwarze lange Haare und trug bei ihrem Verschwinden eine längere schwarze Jacke, eine dunkelblaue Jeanshose, schwarz-weiße Turnschuhe der Marke Nike und eine schwarz-weiß gemusterte Mund-Nasen-Bedeckung. Die 13-Jährige wirkt älter, als sie ist.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort von Seraphine D. geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 oder jener anderen Polizeidienststelle.

