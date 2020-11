Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wolfhagen (Landkreis Kassel): Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 8-jährigem Kind und einem 14-jährigen Jugendlichen

KasselKassel (ots)

Die Polizei in Wolfhagen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 8- jährigen Jerome B. und dem 14-jährigen Yason-Benjamin G. Beide Jungen werden seit gestern Nachmittag vermisst und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen im Stadtgebiet Kassel unterwegs. Beide wurden zuletzt gegen 15.30 Uhr am Bahnhof in Wolfhagen gesehen.

Der 8-jährige Jerome wird wie folgt beschrieben:

146 cm groß, blonde Haare, blaue Auge. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeans und einem roten Oberteil.

Der 14- jährige Yason-Benjamin kann wie folgt beschrieben werden:

150 cm groß, schwarze Haare, braune Haare, auffällige halbkreisförmiger Narbe auf der Wange im Gesicht. Bekleidet mit grünem Parka, rotem Kapuzenpullover, blauer Jeans und weißen Turnschuhen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Vermissten und erhofft sich auch mit der Veröffentlichung der Lichtbilder, Hinweise zum Aufenthalt der beiden Jungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter 0561-9100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (EPHK)

Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell