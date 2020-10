Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu vermisstem Manfred S. (78): Suche nun mit Foto

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 14.10.2020, um 12:47 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4734010 veröffentlichte Pressemitteilung sowie das beigefügte Foto des Vermissten):

Kassel:

Nach der am gestrigen Mittwoch ausgestrahlten Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Manfred S. (78), der dringend ärztliche Hilfe benötigt, liegt nun ein Foto des Vermissten vor. Von Manfred S. fehlt trotz einer intensiven Suche und den bisherigen Ermittlungen weiter jede Spur. Da für den Vermissten nach bisherigen Erkenntnissen Lebensgefahr besteht, bitte die Polizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Senior wohnt in Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis), befand sich aber wegen einer akuten und schweren Erkrankung zur Behandlung in einem Krankenhaus in der Kasseler Innenstadt. Dieses hatte er am gestrigen Morgen unbemerkt verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Manfred S. ist ca. 1,75 Meter groß, hat einen leichten Bauch, weiße Haare, einen Dreitagebart, trägt eine braune Strickjacke und eine dunkle Hose.

Wer den 78-Jährigen seit dem gestrigen Mittwochmorgen gesehen hat oder den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell