Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Marcel L. (15) wird vermisst: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach dem 15-jährigen Marcel L. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise. Der Vermisste lebt in einer Jugendwohngruppe im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe, die er am vergangenen Mittwoch (19.08.2020) nach einem Streit verlassen hatte. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach ausgerissen, kehrte aber immer nach kurzer Zeit wieder zurück. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei noch nicht zum Auffinden des Jugendlichen führen konnten, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Marcel L. hält sich gerne im Wald auf und soll zuletzt am vergangenen Wochenende im Waldgebiet nahe der Ehlener Straße in Kassel gesehen worden sein. Zudem hat der 15-Jährige Kontakte nach Calden (Landkreis Kassel).

Der Vermisste ist 1,53 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelblonde Haare. Bei seinem Verschwinden trug er ein T-Shirt und eine Weste in Tarnfarben, eine Hose des Herstellers "Engelbert Strauss" und Arbeitsschuhe. Marcel L. wird als sehr scheu und zurückhaltend beschrieben.

Wer den zuständigen Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise zum Aufenthaltsort des 15-Jährigen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

