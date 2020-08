Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hofgeismar (Landkreis Kassel): 31-jähriger Helmut C. aus Hofgeismar vermisst; Polizei bittet mit Foto des Vermissten um Hinweise

Seit gestern wird der 31-jährige Helmut C. aus Hofgeismar vermisst. Er verließ gegen 16.00 Uhr die elterliche Wohnung in Hofgeismar und wurde möglicherweise nochmals gegen 18.00 Uhr im Bereich der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar, in Laufrichtung Bahnhof, gesehen.

Herr C. ist orientierungslos, kann nicht reden oder hören und benötigt medizinische Hilfe.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche des 31-jährigen Helmut C., der wie folgt beschrieben wird:

- 170 cm groß, kräftige Figur, kurze schwarze Haare, Vollbart. Bekleidet ist Herr C. mit Blue Jeans, hellblauem Pullover und weißen "Fila"-Turnschuhen

Wer Herrn C. antrifft, wird gebeten sich ihm anzunehmen und umgehend die Polizeistation Hofgeismar unter 0561-910 2820 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

