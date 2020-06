Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht 16-jährige Farzana Y. aus Vellmar und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Die Polizei sucht die 16 Jahre alte Farzana Y. (siehe Foto) aus Vellmar und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen hatte sein Zuhause, eine Jugendeinrichtung in Vellmar, am 19. Mai verlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unklar. Dies soll zunächst kein ungewöhnliches Verhalten der 16-Jährigen gewesen sein, da sie in der Vergangenheit einige Male ihr häusliches Umfeld verlassen hatte, jedoch nach einigen Tagen immer wieder nach Hause zurückgekehrt war.

Da die bisherigen intensiven Ermittlungen der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nicht zum Auffinden der 16-jährigen Farzana Y. führen konnten, erhoffen sich die Beamten mit einer Veröffentlichung Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Farzana Y. ist ca. 1,70 m groß, kräftige Figur und hat schwarze Haare. Welche Kleidung sie momentan trägt, ist nicht bekannt.

Wer den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Aufenthaltsort der 16-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

