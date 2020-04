Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht 13-jährigen Adrian-Mathias O. aus Ahnatal und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel / Ahnatal (Landkreis Kassel): Die Polizei sucht den 13 Jahre alten Adrian-Mathias O. (siehe Foto) aus Ahnatal und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Junge hatte sein Zuhause am Montag, dem 30. März, gegen Mittag verlassen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort nicht bekannt. Dies soll zunächst kein ungewöhnliches Verhalten des 13-Jährigen gewesen sein, weil er in der Vergangenheit nach einigen wenigen Tagen immer wieder nach Hause zurückgekehrt sei. Da er nun aber immernoch vermisst wird, erstattete ein Erziehungsberechtigter inzwischen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Wie bekannt wurde, haben Freunde den 13-Jährigen noch am Sonntag, dem 5. April, vormittags im Bereich des Kasseler Königsplatzes gesehen. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergaben bislang keine weiteren Hinweise darauf, wo der Junge sich derzeit aufhalten könnten.

Adrian-Mathias O. ist 1,80 m groß, schlank und hat kurze braune Haare (Seiten kurz, oben lang). Welche Kleidung er momentan trägt, ist nicht bekannt.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort des 13-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell