Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste Ursula K. (58) aus Kassel-Oberzwehren und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Die Kasseler Polizei sucht aktuell nach der 58-jährigen Ursula K. aus dem Stadtteil Oberzwehren (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 58-Jährige benötigt dringend ärztliche Hilfe und wurde letztmals am Samstagabend gegen 19 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Die bisherige Suche der Polizei, bei der auch ein Mantrailer-Hund zum Einsatz kam, führte bislang leider nicht zum Auffinden der Vermissten. Am heutigen Montagnachmittag wird die Suche nach Ursula K. auch mithilfe eines Polizeihubschraubers fortgeführt.

Ursula K. ist ca. 155 cm groß, schlank, Brillenträgerin und trägt eine blaue Jacke, eine blaue Stoffhose, ein braunes Langarmshirt, bordeauxfarbene Winterschuhe.

Wer die 58-Jährige seit Samstagabend gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

