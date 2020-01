Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fred T. (58) aus Kassel wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel: Die Kasseler Polizei sucht den vermissten 58 Jahre alten Fred T. (siehe Foto) aus Kassel-Wehlheiden und bittet dabei die Bevölkerung um Mithilfe. Der 58-Jährige ist aufgrund einer Erkrankung dringend auf seine Medikamente angewiesen. Ohne deren Einnahme ist er möglicherweise orientierungslos. Am gestrigen Sonntagabend fiel einem Freund auf, dass der 58-Jährige seine Wohnung unerwartet verlassen hatte. Letztmalig Kontakt zu Fred T. bestand am vergangenen Freitag. Seitdem scheiterten alle Kontaktversuche durch Angehörige und Freunde, was für den 58-Jährigen ungewöhnlich sein soll. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise darauf, wo sich Fred T. momentan aufhalten könnte.

Die für Vermisstenfälle zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fred T. ist ca. 1,75 Meter groß, wiegt etwa 90 Kilogramm, hat zurzeit eine Glatze und einen Bauchansatz. Welche Bekleidung der 58-Jährige momentan tragen könnte, ist nicht bekannt.

Wer Fred T. seit Freitag gesehen hat oder Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle.

