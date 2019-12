Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub beim Geldabheben: Polizei veröffentlicht Fotos der beiden Täter und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch die beigefügten Fotocollage sowie unsere am Samstag, dem 9. November 2019, um 0:28 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4435165 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raub.)

Kassel-Fasanenhof: Die Kasseler Kripo veröffentlicht die Fotos der beiden bewaffneten Täter, die am Freitag, dem 8. November 2019, einen 24-Jährigen beim Geldabheben in einer Bankfiliale an der Ihringshäuser Straße, Ecke Stifterstraße in Kassel überfielen. Dadurch erhoffen sich die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35, Hinweise auf die bislang unbekannten Männer aus der Bevölkerung zu bekommen. Hinweise werden unter der Tel. 0561 - 9100 erbeten.

Die beiden Unbekannten hatten an dem Freitag gegen 19 Uhr den Vorraum der bereits geschlossenen Bankfiliale betreten. Einer der Männer bedrohte den 24-Jährigen, der dort gerade Geld am Automaten abheben wollte, mit einer Schusswaffe. Im weiteren Verlauf zwang er das Opfer, Geld abzuheben und ihm auszuhändigen. Währenddessen blieb der zweite, mit einem Messer bewaffnete Täter an der Schiebetür stehen. Als eine Frau an der Tür erschien und Zeugin des Geschehens wurde, zog er diese in den Vorraum und bedrohte sie ebenfalls. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führten bisher nicht zu ihrer Identifizierung, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Veröffentlichung der Fotos aus der Überwachungskamera anordnete. Die anfänglich gesuchte Zeugin hat sich kurz nach der Tat bei der Polizei gemeldet und wird nicht mehr gesucht.

Täterbeschreibungen

1. Täter: Männlich, 17 - 20 Jahre alt, hellhäutig, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem Pullover, schwarzen Turnschuhen, grauen Handschuhen, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, bewaffnet mit dunkler Pistole

2. Täter: Männlich, 17 - 20 Jahre alt, dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, bekleidet mit grauer Sweatjacke mit Kapuze und aufgenähter Tasche auf der linken Brustseite, grüner Reißverschluss mit grünem Zipper, dunkler Jogginghose mit hellem Adidas Emblem auf dem linken Hosenbein, dunklen Turnschuhen mit heller Sohle, bewaffnet mit Messer

