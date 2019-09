Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Tankstelle in Niestetal: Polizei veröffentlicht Täterfotos und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 30. Januar 2019, um 2:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4179362 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raubüberfall.)

Niestetal (Landkreis Kassel): Die umfangreichen Ermittlungen der Kasseler Kripo zu dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Hannoverschen Straße in Niestatel-Sandershausen am 29. Januar dieses Jahres führten bislang nicht zur Identifizierung der drei unbekannten Täter. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung von Täterfotos, Hinweise auf das Räuber-Trio aus der Bevölkerung zu bekommen.

Täter mit Pistole und Messer bewaffnet

Der Raubüberfall auf die Tankstelle durch die drei bislang unbekannten Männer hatte sich am späten Dienstagabend des 29. Januar 2019, gegen 22 Uhr, ereignet. Während einer der drei Räuber die 58-jährige Angestellte mit einer Pistole bedrohte, entnahm sein Komplize Bargeld aus der Kasse. Der dritte, mit einem Messer bewaffnete Räuber blieb währenddessen an der Tür stehen. Unmittelbar nach der Tat waren die Täter aus der Tankstelle geflüchtet.

Täterbeschreibung

1.) männlich, ca. 1,80 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, sprach akzentfrei Deutsch, helle, eventuell graue oder olivfarbene Jacke mit Kapuze, ausgewaschene blaue Jeans, dunkle Maskierung, schwarze Pistole

2.) männlich, ca. 1,80 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, normale Statur, komplett dunkel gekleidet, dunkle Schuhe, dunkle Maskierung

3.) männlich, ca. 1,75 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, normale, etwas kräftigere Statur, dunkle Maskierung mit Sehschlitzen, farblich zweigeteilte Jacke mit Kapuze (unten vermutlich hellgrau oben dunkel), dunkle Hose, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle, führte ein größeres gebogenes Messer mit sich

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

