POL-KS: Überfall auf Tankstelle in Eisenschmiede im März: Polizei veröffentlicht Täterfotos aus Überwachungskamera

(Bitte beachten Sie die beigefügte veröffentlichte Collage, die die beiden Täter zeigt. Zudem bitte auch unsere am 17. März, 5:19 Uhr über ots veröffentlichte Presseinformation: "Kassel-Raubüberfall auf Tankstelle".)

Kassel: In der Nacht vom 16. auf den 17. März 2019 überfielen zwei bislang unbekannte Täter die Tankstelle in der Kasseler Eisenschmiede und erbeuteten unter Vorhalt von Schusswaffen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Der im Anschluss veröffentlichte Zeugenaufruf führte bislang nicht zur Aufklärung der Tat. Die Ermittler des für Raubüberfälle zuständigen K35 der Kripo Kassel erhoffen sich nun mit der Veröffentlichung der Täterfotos aus der Überwachungskamera der Tankstelle, Hinweise zu bekommen.

Wie die Kripo-Ermittler des Kommissariats 35 berichten, ereignete sich die Tat am frühen Sonntagmorgen, 2:45 Uhr. Zu dieser Zeit betraten zwei maskierte Täter den Tankstellenshop und bedrohten den 28 Jahre alten Angestellten mit schwarzen Pistolen. Sie fordern die Herausgabe von Bargeld. Nachdem einem der Täter das Geld übergeben wurde, steckte er es in seinen Rucksack und beide Männer flüchteten vom Tatort in Richtung der Quellhofstraße. Dort wartete offenbar ein dritter Tatverdächtiger. Gemeinsam sprinteten sie stadtauswärts davon.

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben:

Beide jungen Männer sind 1,75m bis 1,80m groß, kräftig und sprachen Deutsch ohne Akzent. Beide waren maskiert. Der Kräftigere trug eine Sturmhaube, der andere ein rotes Tuch vor dem Gesicht. Während der Kräftigere eine schwarze Jogginghose mit der Aufschrift "Uncle Sam" und eine schwarze Kapuzenjacke mit auffälligem goldenen Wolfsmotiv sowie roten Turnschuhen trug, war der andere mit schwarzer Jogginghose mit orangefarbenem Streifen, schwarzer Kapuzenjacke und weißen Sportschuhen bekleidet. Beide Männer hatten Rucksäcke und schwarze Pistolen in der Hand. Der dritte Tatverdächtige in der Quellhofstraße konnte bislang nicht beschrieben werden.

Nun bitten die Beamten des K35 der Kripo Kassel Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

