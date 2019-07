Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher schlagen Schaufensterscheibe ein: Alarmauslösung schlägt sie in die Flucht

Kassel (ots)

Zu einem Einbruch kam es am vergangenen frühen Samstagmorgen, gg. 04:40 Uhr im Kasseler Stadtteil Waldau. Unbekannte Täter schlugen die Schaufensterscheibe eines Verkaufsgeschäftes ein und entwendeten aus der Auslage Werkzeug. Nachdem der Alarm auslöste, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Samstagmorgen, kurz nach Alarmauslösung, wird der Sachverhalt durch einen Wachmann des zuständigen Sicherheitsdienstes der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Nordhessen mitgeteilt. Dieser war kurze Zeit nach Alarmauslösung am Tatort in der Heinrich-Hertz-Straße eingetroffen, konnte aber nur noch die eingeschlagene Scheibe vorfinden. Die vor Ort ermittelnden Beamten stellten fest, dass die Täter die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen hatten und direkt nach Alarmauslösung geflüchtet sein müssen, da sie das aus der Auslage entwendete Werkzeug vor Ort zurückließen. Dank der Alarmauslösung und schnellen Einsatzes des Sicherheitsdienstes machten die Täter keine Beute und es blieb beim Sachschaden. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die am Samstagmorgen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell