Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter hebeln Terrassentür auf und erbeuten Wertgegenstände in Höhe von rund 2.000 Euro: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Kleines Feld in Schauenburg-Elgershausen ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats K 21/22 der Kasseler Kripo liegen Hinweise vor, dass sich die Tat gegen 10:30 Uhr ereignet hat und mindestens zwei Täter beteiligt waren. Sie sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Unbekannten Täter gelangten über den Garten des Einfamilienhauses in der Straße Kleines Feld im Neubaugebiet von Elgershausen auf die Terrasse. Dort schoben sie zunächst das Sonnenrollo der verschlossenen Terrassentür hoch, bevor sie diese mit noch unbekanntem Tatwerkzeug aufhebelten. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Gebäudeinneren und stahlen schließlich ein MacBook 13, knapp 500 Euro Bargeld, zwei Ringe und ein Armband. Dem bestohlenen Ehepaar ist durch das Aufhebeln der Terrassentür ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Laufe des gestrigen Vormittags verdächtige Personen im Bereich Kleines Feld in Schauenburg-Elgershausen beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Tabea Spurek Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

