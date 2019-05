Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen schwarzen Audi A6 Avant Competition im Wert von ca. 50.000 Euro- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kaufungen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter in Oberkaufungen einen schwarzen Audi A6 Avant Competition mit dem amtlichen Kennzeichen LOS-MK 19. Nun bitten die für Autodiebstähle zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des A6 geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Der Besitzer des Audi A6 meldete sich am heutigen Morgen auf dem Kasseler Polizeirevier Ost, um den Diebstahl seines hochwertigen Audis anzuzeigen. Er hatte sein Auto am Dienstagabend um 20:00 Uhr auf dem grundstückseigenen Stellplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Oberkaufungen verschlossen abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 8:00 Uhr vor die Haustüre trat war sein Auto nicht mehr da. Der aktuell geklaute schwarze Audi, Erstzulassung 2017, mit einem schwarzen Kühlergrill und schwarzer Dachreling ausgestattet, hat einen geschätzten Zeitwert von 50.000 Euro. Im Wagen befindet sich ein Kindersitz von Römer. Durch die Polizei wurde sofort eine europaweite Fahndung nach dem Audi eingeleitet, da eine mögliche Verbringung nach Osteuropa, auf Grund vergangener Ermittlungsergebnisse zu Kraftfahrzeugdiebstählen, nicht auszuschließen ist.

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Oberkaufungen, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter und den Verbleib des A6 geben können, sich unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

Tabea Spurek Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

