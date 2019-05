Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ladendieb ergreift die Flucht und beißt ihn festhaltenden Sicherheitsbediensteten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein mutmaßlicher Ladendieb, der von einem Sicherbediensteten mit Diebesgut im Wert über 700 Euro ertappt worden war, hat am Samstagnachmittag plötzlich die Flucht ergriffen. Als der Zeuge den Tatverdächtigen einholen und festhalten konnte, setzte dieser sich zur Wehr, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei soll er nach dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschlagen und diesen ins Bein gebissen haben. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mitte nahm den 21-Jährigen aus dem Iran, der derzeit keine festen Wohnsitz hat, fest. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung ermittelt.

Wie der 36 Jahre alte Mitarbeiter eines Kasseler Sicherheitsdienst gegenüber der Streife angab, hatte er den jungen Mann gegen 13:30 Uhr beim Diebstahl von mehreren Parfümflakons in einer Parfümerie in der Oberen Königsstraße beobachtet. Beim Verlassen des Geschäfts hatte er den Tatverdächtigen angesprochen und ins Büro gebeten. Als man in der offenbar eigens für Diebstahlszwecke präparierten Tüte des Mannes, dessen Identität zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, das Diebesgut fand, ergriff dieser die Flucht aus dem Büro und rannte in der Fußgängerzone weg. Durch den ihn verfolgenden Zeugen konnte der Flüchtende im Bereich der Treppenstraße am Pullover ergriffen werden. Da sich der Verdächtige aber den Pulli über den Kopf abstreifte, gelang ihm ein weiteres Mal die Flucht, nun mit freiem Oberkörper. Kurz darauf konnte er von dem Zeugen abermals eingeholt und festgehalten werden, wogegen er sich zur Wehr gesetzt haben soll. Durch den Biss und das Gerangel wurde der 36-jährige Sicherheitsbedienstete leicht verletzt. Auch einer von zwei seiner hinzueilenden und ihn unterstützenden Kollegen erlitt Verletzungen. Der 21-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Passanten ergriffen Partei für 21-Jährigen

Wie die Beamten berichten, sollen laut Angaben der Sicherheitsbediensteten während des heftigen Gerangels fünf Passanten, die auf dem Weg zu einer Versammlung in der Innenstadt waren, Partei für den 21-Jährigen ergriffen haben und versucht haben, den 36-Jährigen von dem Tatverdächtigen herunterzuziehen. In Anwesenheit der Streife kam es anschließend zu einer Beleidigung aus dieser Gruppe heraus. Die mit der weiteren Bearbeitung des Falls betrauten Beamten der Operativen Einheit haben aufgrund dieser Angaben nun Ermittlungen wegen versuchter Strafvereitelung, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet und prüfen einzelne Tatbeteiligungen aus dieser Gruppe.

21-Jähriger gab Diebstahl und Körperverletzung zu

Der 21-Jährige, der bei der Polizei hinreichend wegen gleichgelagerter Delikte bekannt ist, gab die ihm vorgeworfenen Straftaten später in seiner Vernehmung auf dem Polizeirevier zu. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

