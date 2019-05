Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Radfahrer dank aufmerksamen Zeugen nach Unfallflucht festgenommen; 17-Jähriger verletzt Polizist

Kassel (ots)

Kassel:

Eine Unfallflucht verursachte am frühen Mittwochmorgen offenbar ein betrunkener 17-Jähriger mit seinem Fahrrad in Kassel-Mitte. Dank der sofortigen Mitteilung eines aufmerksamen Zeugens konnte eine eingesetzte Polizeistreife den tatverdächtigen Radfahrer verfolgen und festnehmen. Nach der Festnahme leistete er körperlichen Widerstand gegen die Beamten, sodass ein Polizist leichte Verletzungen erlitt. Der 17-Jährige muss sich nun neben der Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Der Zeuge meldete bei der Polizei am frühen Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht, dass er gerade sah, wie ein Fahrradfahrer in der Kölnischen Straße, nahe der Sportstraße, gegen ein geparktes Auto fuhr. Wegen des entstandenen Schadens sprach der Zeuge den jungen Radfahrer an. Dieser zeigte sich aber uneinsichtig und flüchtete in Richtung Königsplatz. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei und berichtete der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte von seinen Beobachtungen. Die Polizisten nahmen die Personenbeschreibung des Fahrers auf und sahen den mutmaßlichen Fahrer des Rads bei der Fahndung kurze Zeit später im Bereich des Königsplatzes. Der junge Mann rannte bei Erblicken des Streifenwagens weg, konnte aber nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung durch die fitten Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Der polizeibekannte 17-Jährige aus Kassel war betrunken. Weil ein Alkotest 2 Promille anzeigte, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Während der polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier leistete er körperlichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, indem er nach ihnen schlug und sie zudem beleidigte. Dabei erlitt ein 60-jähriger Polizeibeamter leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrsunfallfluchtgruppe der Polizei Kassel.

