Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Offenbar von Betrunkenem gesteuerter VW überschlägt sich an Kreisel: Drei Verletzte

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Zu einem Unfall, bei dem sich ein VW offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit überschlug und drei Personen leicht verletzt wurden, kam es am späten Montagabend in Espenau. Der mutmaßliche, alkoholisierte Fahrer des VW flüchtete nach dem Unfall zu Fuß, konnte aber später von der Polizei festgenommen werden. Der 19-Jährige aus Espenau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Zeugen alarmierten am Montagabend, gegen 22:50 Uhr, die Polizei und die Feuerwehr wegen des im Felds liegenden VW. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Nord wenige Minuten später standen neben dem demolierten Wagen nur noch die beide leicht verletzten Insassen, ein 17- und ein 19-Jähriger aus Espenau. Den 19-jährigen Mitfahrer brachte ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die ersten Ermittlungen der Streife ergaben, hatte offenbar ein anderer 19-Jähriger den Wagen gelenkt. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr er mit dem VW auf der Hermann-Gmeiner-Straße aus Richtung Hohenkirchen in Richtung Mönchehof. Am Kreisel vor der Feuerwehr wollte der VW in die Goethestraße fahren, schaffte es aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht, die Ausfahrt zu nehmen. Der Wagen flog geradeaus über die Mittelinsel des Kreisels, schlug dort gegen eine Schutzplanke und überschlug sich anschließend. Auf einem Feld kam das erheblich beschädigte Auto zum Stehen. Am VW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke beläuft sich auf über 2.000 Euro. Den 19-jährigen, mutmaßlichen Fahrer nahmen die Polizisten anschließend in seiner Wohnung fest. Er hatte ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, die er nicht behandeln lassen wollte. Da ein Alkotest bei dem jungen Mann 1,2 Promille anzeigte, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

