Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LKW-Kontrollen auf B7; ein Fahrer seit über 16 Stunden am Steuer

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Zur Steigerung der Verkehrssicherheit kontrollierten am gestrigen Dienstag Beamte des Polizeireviers Ost den von Kassel in Richtung Kaufungen fahrenden Lkw-Verkehr auf der B7. Die Polizisten überprüften dabei unter anderem einen ukrainischer Lkw-Fahrer, der zum Schrecken der Beamten bereits seit über 16 Stunden am Steuer seines in Litauen zugelassenen Sattelzugs saß. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der überschrittenen Lenkzeit, die mit einem Bußgeld von knapp 1.000 Euro belegt ist.

Die Beamten des Polizeireviers Ost führten die Kontrolle am Dienstag in der Zeit von 9 Uhr bis 14:30 Uhr durch. Sie überprüften insgesamt zwölf Lkw und deren Fahrer. Verstöße gegen die Ladungssicherung stellten die Polizisten erfreulicherweise nicht fest. Ein holländischer Lkw-Fahrer überschritt seine vorgeschriebene Lenkzeit von 9 Stunden um über eine Stunde, was die Einleitung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge hat und mit einem Bußgeld von 240 Euro sanktioniert ist. Ein kontrollierter Lkw-Fahrer aus Deutschland überschritt seine Lenkzeit um über zwei Stunden. Ihn erwartet ein Bußgeld von 690 Euro. Trauriger Spitzenreiter war der kontrollierte Fahrer des litauischen Sattelzugs, der seine Lenkzeit um über 6 Stunden überschritt. Der Verstoß ist mit 930 Euro Bußgeld belegt. Die gefertigten Anzeigen leiten die Polizisten zur weiteren Bearbeitung an das Amt für Arbeitsschutz und das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) weiter.

