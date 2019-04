Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unklarer Unfallhergang beschäftigt Ermittler: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Ein Unfall zwischen zwei PKW in Höhe der Kasseler Eissporthalle, dessen genauer Hergang bislang unklar ist, beschäftigt aktuell die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte. Wegen der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten werden nun Zeugen gesucht, die zur Aufklärung beitragen können.

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Montagabend, 08.04. um 19:55 Uhr, in der Kasseler Südstadt an der Kreuzung nahe des Parkplatzes Eissporthalle. Ein 23-jähriger Mann aus Zierenberg fuhr mit seinem Ford auf der Damaschkestraße und bog an der Kreuzung zur Straße "Am Auestadion" nach links in Richtung Autobahn 49 ab. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem Mercedes, der auf der Straße "Am Auestadion" in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Den Mercedes lenkte eine 43-jährige Frau aus Lohfelden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro. Beide Autofahrer gaben an, dass die Ampel für sie jeweils grünes Licht zeigte. Eine Streife des Polizeireviers Mitte nahm den Unfall auf und stellte fest, dass die Ampel an der Kreuzung einwandfrei funktionierte. Somit liegt der Verdacht nahe, dass einer der beiden beteiligten Autofahrer bei Rot fuhr und damit den Unfall verursachte.

Weil bisher unklar ist, welcher Autofahrer tatsächlich über die grüne Ampel fuhr, werden durch die Ermittler Zeugen gesucht, die den Unfall in Höhe des Parkplatzes der Eissporthalle beobachtet haben und zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell