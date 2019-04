Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 4 zum tödlichen Unfall auf der A 7: Identität des Verstorbenen ist geklärt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu dem Unfall auf der A7.)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Nach dem schweren Unfall auf der A 7, der sich am heutigen Dienstagmorgen, gegen 8:35 Uhr, in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord bei Niestetal ereignete, konnte die Identität des tödlich verletzten Autofahrers zwischenzeitlich zweifelsfrei geklärt werden. Es handelt sich um einen 55-Jährigen aus Göttingen. Er war aus noch unbekannter Ursache mit seinem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen auf einen wegen eines Rückstaus abbremsenden Sattelzug aufgefahren. Dabei war das Auto erheblich beschädigt und der Fahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen stammende 63-jährige Sattelzugfahrer war unverletzt geblieben. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen mit eingebunden sowie beide Fahrzeuge, an denen jeweils ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, sichergestellt.

Aufgrund des Unfalls musste die A 7 ab der Anschlussstelle Lutterberg in Richtung Süden bis ca. 12:30 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Hinweis für Medienvertreter zur Bildberichterstattung: Angehörige des Verstorbenen konnten mittlerweile verständigt werden.

