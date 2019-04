Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sorge um nachts auf Bürgersteig schlafenden Mann führt zu Festnahme

Kassel (ots)

Kassel: Ein auf dem Gehweg schlafender Mann rief am frühen Dienstagmorgen in Kassel- Wesertor die Polizei auf den Plan. Passanten sorgten sich gegen 02:00 Uhr angesichts der kalten Nachttemperaturen um den Mann, der in der Ysenburgstraße auf dem Bürgersteig lag und tief und fest schlief. Sie alarmierten die Polizei. Die wenige Minuten später eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Nord konnten den 30-jährigen Mann, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, schließlich wecken. Die Polizisten stellten fest, dass es ihm soweit gut ging. Allerdings ergab eine Kontrolle, dass der Mann gesucht wird und ein Untersuchungshaftbefehl wegen verschiedener Eigentumsdelikte vorliegt. Zumindest konnte der Festgenommene den Rest der Nacht im Warmen, nämlich einer Gewahrsamszelle, verbringen. Er wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

