Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Illegales Autorennen im Steinweg- Polizei stoppt Golf: Zeugenhinweise auf beteiligten BMW erbeten

Kassel (ots)

Kassel: Ein 22-jähriger Autofahrer rechnete bei seiner rasanten Fahrt durch die Kasseler Innenstadt am frühen Montagmorgen wohl nicht damit, dass diese erhebliche Folgen haben würde. Der Fahrer, der mit einem VW Golf unterwegs war, lieferte sich offensichtlich ein Rennen mit einem schwarzen BMW, der unerkannt flüchten konnte. Den Fahrer des Golfs konnte eine Streife aus dem Verkehr ziehen. Er muss sich nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost führen die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglichweise durch das Rennen gefährdet wurden, sich bei der Polizei Kassel zu melden.

Eine Streife des Polizeireviers Ost führte am Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, im Steinweg in Kassel eine Verkehrskontrolle durch, als sie zwei Fahrzeuge sahen, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Ein VW Golf 6 und ein BMW fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander auf den beiden Fahrspuren Richtung Altmarkt. Sie fielen den Polizisten zusätzlich auf, da die Motoren der Fahrzeuge beim Beschleunigen hörbar aufheulten. Erst nachdem die beiden Fahrer den Streifenwagen bemerkten, traten sie auf die Bremse. Die Polizisten konnten den 22-jährigen Golffahrer aus Kassel in unmittelbarer Nähe anhalten. Der beobachtete schwarze BMW flüchtete auf der Leipziger Straße in Richtung "Platz der Deutschen Einheit", das Kennzeichen ist nicht bekannt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem BMW verlief ohne Erfolg. Der angehaltene Autofahrer machte keine Angaben zu seinem "Gegner". Seine für andere gefährliche Fahrweise kann nun bedeutende Folgen für ihn haben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem Autorennen, das gemäß § 315d (Abs. 1) StGB mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe durch das Gericht sanktioniert werden kann. Außerdem kann das Gericht seinen Führerschein entziehen. Seit Oktober 2017 ist die Teilnahme an einem Autorennen als Straftatbestand im Strafgesetzbuch verankert, zuvor wurde ein Verstoß als Ordnungswidrigkeit verfolgt.

Die Ermittlungen führen die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost. Zeugen, die das Rennen der beiden Fahrzeuge beobachtet haben, gefährdet wurden oder Hinweise auf den beteiligten, schwarzen BMW geben können, melden sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561/ 9100.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell